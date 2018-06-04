اتحاد الكرة: محمد صلاح سيعود للقاهرة يوم 8 يونيو الجاري
كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل معسكر المنتخب الوطني، حتى السفر لروسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
وقال مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"معسكر
المنتخب نموذجي وملعب التدريب أكثر من ممتاز ومباراتي الكويت وكولومبيا كانتا مفيدتين
للمنتخب".
وأضاف :"سيغادر الفريق يوم 5 لخوض المباراة في السادس
من نفس الشهر مع بلجيكا ثم العودة للقاهرة في السابع من يونيو والتجمع يوم 9 يونيو
وستم التدريب مساءًا بحضور جماهيري في استاد القاهرة وسيكون التمرين مفتوح وفي يوم
10 يونيو سيسافر المنتخب لروسيا".
وتابع :"الثانية عشر ظهرًا غدًا سيتم غلق الباب لإرسال
القائمة النهائية المشاركة في المونديال".
وأردف قائلاً :"صلاح سيتواجد في مصر في الثامن من الشهر
الجاري ومن المتوقع أن يتواجد في التمرين المسائي في اليوم الذي يليه".
واستطرد قائلاً :"هناك 25 صحفي معتمد و10 مصورين سيسافرون
لتغطية كأس العالم بروسيا وهناك بعض العقبات أغلبها مادية تواجه بعض الصحف".
واختتم مجاهد تصريحاته قائلاً :"تذاكر المنتخب في المونديال
مازالت متوفرة في اتحاد الكرة وهناك عدد محدود لتذاكر مباراة روسيا".