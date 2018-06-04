اتحاد الكرة: محمد صلاح سيعود للقاهرة يوم 8 يونيو الجاري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل معسكر المنتخب الوطني، حتى السفر لروسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"معسكر المنتخب نموذجي وملعب التدريب أكثر من ممتاز ومباراتي الكويت وكولومبيا كانتا مفيدتين للمنتخب".

وأضاف :"سيغادر الفريق يوم 5 لخوض المباراة في السادس من نفس الشهر مع بلجيكا ثم العودة للقاهرة في السابع من يونيو والتجمع يوم 9 يونيو وستم التدريب مساءًا بحضور جماهيري في استاد القاهرة وسيكون التمرين مفتوح وفي يوم 10 يونيو سيسافر المنتخب لروسيا".

وتابع :"الثانية عشر ظهرًا غدًا سيتم غلق الباب لإرسال القائمة النهائية المشاركة في المونديال".

وأردف قائلاً :"صلاح سيتواجد في مصر في الثامن من الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتواجد في التمرين المسائي في اليوم الذي يليه".

واستطرد قائلاً :"هناك 25 صحفي معتمد و10 مصورين سيسافرون لتغطية كأس العالم بروسيا وهناك بعض العقبات أغلبها مادية تواجه بعض الصحف".

واختتم مجاهد تصريحاته قائلاً :"تذاكر المنتخب في المونديال مازالت متوفرة في اتحاد الكرة وهناك عدد محدود لتذاكر مباراة روسيا".