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اتحاد الكرة: محمد صلاح سيعود للقاهرة يوم 8 يونيو الجاري

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:06 ص
اتحاد الكرة: محمد صلاح سيعود للقاهرة يوم 8 يونيو الجاري
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل معسكر المنتخب الوطني، حتى السفر لروسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

 

وقال مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"معسكر المنتخب نموذجي وملعب التدريب أكثر من ممتاز ومباراتي الكويت وكولومبيا كانتا مفيدتين للمنتخب".

 

وأضاف :"سيغادر الفريق يوم 5 لخوض المباراة في السادس من نفس الشهر مع بلجيكا ثم العودة للقاهرة في السابع من يونيو والتجمع يوم 9 يونيو وستم التدريب مساءًا بحضور جماهيري في استاد القاهرة وسيكون التمرين مفتوح وفي يوم 10 يونيو سيسافر المنتخب لروسيا".

 

وتابع :"الثانية عشر ظهرًا غدًا سيتم غلق الباب لإرسال القائمة النهائية المشاركة في المونديال".

 

وأردف قائلاً :"صلاح سيتواجد في مصر في الثامن من الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتواجد في التمرين المسائي في اليوم الذي يليه".

 

واستطرد قائلاً :"هناك 25 صحفي معتمد و10 مصورين سيسافرون لتغطية كأس العالم بروسيا وهناك بعض العقبات أغلبها مادية تواجه بعض الصحف".

 

واختتم مجاهد تصريحاته قائلاً :"تذاكر المنتخب في المونديال مازالت متوفرة في اتحاد الكرة وهناك عدد محدود لتذاكر مباراة روسيا".

 

المزيد عن: محمد صلاح رياضة القاهرة الأخبار الرياضية اتحاد الكرة أخبار الرياضة أحمد مجاهد
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