وليد فواز يسخر من باسل خياط.. وثراء جبيل تخون صديقتها في المسلسل الرمضاني "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الرحلة"، مواجهة بين ياسمين وكارما "ثراء جبيل" بعدما علمت الأولى بعلاقتها مع خطيبها عمر، حيث تخبرها بأن صداقتهم انتهت بسبب مافعلته.

فيما تخبر أمل كريمة "حنان مطاوع" بما حدث، وتؤكد لها أنها ستحاول الصلح بينهم لأنهم أصدقاء منذ الطفولة، كما أخبرتها بزيارة الدكتور أسامة لها في المنزل أثناء غيابها.





ويحاول أسامة "باسل خياط" التحدث مع آدم "وليد فواز" في كل مايشعر به تجاه رانيا ومشاعر الحب التي يكنها لها، ولكن آدم يحاول السخرية منه عن طريق صاحبه فيكتشف أسامة ذلك ويغضب منه.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، ومن إخراج حسام علي.











