اليوروبا ليج تحدد انضمام فيرنر لميلان

على الرغم من الوضع المالي الحالي لميلان، إلا أنه لن يتخلى عن سعيه لضم نجم لايبزيج تيمو فيرنر.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن "لا جازيتا ديلو سبورت" بأن الألماني الدولي فيرنر هو أحد طموحات ميلان الموسم المقبل.

ويعد هذا المهاجم البالغ من العمر 22 عاما هو الاسم الذي يثير الزعماء في الروسونيري كما يقول التقرير، لكنه مجرد حلم في الوقت الحالي.

ويعتبر فيرنر حاليا هدفا باهرا وهو هدف لم يستطع مدير ميلان ماسيميليانو ميرابيلي تحقيقه إلا بعد التأكد من أن النادي سيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لذلك، سيكون عليهم الانتظار حتى يصل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منتصف يونيو.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة اللاعب حوالي 70 مليون يورو لكن هناك منافسة قوية من ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول.