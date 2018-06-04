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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل موقعة إيطاليا وهولندا الودية اليوم الإثنين

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:52 ص
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل موقعة إيطاليا وهولندا الودية اليوم الإثنين
إيطاليا وهولندا
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أحمد عصام
 

يواجه منتخب إيطاليا، نظيره الهولندي، اليوم الإثنين 4-6-2018 في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، عن إذاعة هذه المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى عبر القمر الصناعي النايل سات.

 

جدير بالذكر أن منتخبي إيطاليا وهولندا فشلا في التأهل لمونديال روسيا 2018، ويستعدان للمنافسات الأوروبية المقبلة.

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