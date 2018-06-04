تامر حسني يهنئ عمرو يوسف وأمير كرارة وأكرم حسني على نجاحهم في رمضان





حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة زملائه الفنانين بنجاحهم في موسم رمضان، وخص بالذكر كل من أمير كرارة وعمرو يوسف وأكرم حسني شريكه في فيلم "البدلة".





وكتب "حسني" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بجد أنا فرحان من كل قلبي لنجاح أصدقاء عمري أمير كرارة وعمرو يوسف وطبعًا في مسلسلات جميلة تانية بس أنا بخص عمرو وأمير علشان من ١٥ سنة قعدنا قعدة رجالة وكنا بنحلم كده إحنا التلاته وبنتمنى وندعي ربنا إن كل واحد فينا يوصل للي هو فيه دلوقتي".





وأضاف: "علشان ردود الأفعال المحترمه على مسلسلاتكم من كل الناس مليون مبرووك على نجاحكم الكبير تعبتوا وتعبكم واضح وطبعًا مليون مبروك لحبيب قلبي ونصي التاني في فيلم البدلة أكرم باشا حسني، على نجاحه الكبير بس هو مكانش معانا في القعده دي كان في قعدة تانية إلى الأمام يا رجالة ".



