نائب: "لم اشتري ملابس لابنتي بسبب ارتفاع الأسعار"



وأضاف "عبدالجواد"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه ذهب مع ابنته إلى أحد المولات لكي يشتري لها ملابس ولكنه لم يستطع رغم أنه ليس فقيرا، موضحا أن سعر الفستان يصل إلى 2000 جنيه.



ولفت إلى أنه شرب قهوة في أحد الفنادق بـ130 جنيها، معقبا: "الزيادات حاجة مش طبيعية".

قال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، إن الأسعار ارتفعت بشكل رهيب، ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس أوصت الحكومة بضرورة تخفيض التضخم.