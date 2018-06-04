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نائب: "لم اشتري ملابس لابنتي بسبب ارتفاع الأسعار"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:52 ص
نائب: لم اشتري ملابس لابنتي بسبب ارتفاع الأسعار
النائب عاطف عبدالجواد
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نعيم يوسف
 
قال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، إن الأسعار ارتفعت بشكل رهيب، ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس أوصت الحكومة بضرورة تخفيض التضخم.

وأضاف "عبدالجواد"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه ذهب مع ابنته إلى أحد المولات لكي يشتري لها ملابس ولكنه لم يستطع رغم أنه ليس فقيرا، موضحا أن سعر الفستان يصل إلى 2000 جنيه.

ولفت إلى أنه شرب قهوة في أحد الفنادق بـ130 جنيها، معقبا: "الزيادات حاجة مش طبيعية".
المزيد عن: لجنة الخطة والموازنة عضو مجلس النواب ارتفاع الأسعار أسعار
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