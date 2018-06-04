أستاذ يتهم عميد الكلية بإجباره على تسريب الامتحانات: "ده عرف إجباري"



وأشار "البدري"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن هذا "عرف إجباري ومن يخرج عليه يتم تدميره".



وتابع أستاذ القانون: "أنا لما معملتش ده تم تدمير ابني، وخُفض من 95% إلى 74%، ونقلته جامعة تانية خالص، لأني لما مستجبتش تم تدمير ابني"، لافتا إلى أنه رفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.

قال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، إنه يتعرض لضغوط من عميد الكلية لتسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة.