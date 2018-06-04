خاص.. 500 ألف دولار تفصل مهاجم الأهلي عن الدوري السعودي

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التفريط في مهاجمه المغربي وليد أزارو، بأقل من 4 مليون دولار، في فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم " الفجر الرياضي " أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للأهلي للظفر بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو بقيمة 3,5 مليون دولار، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا التخلي عنه بأقل من 4 مليون دولار.

وكان أزارو أنهى موسمه الأول مع الأهلي متصدرا لقائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز.