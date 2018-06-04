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خاص.. 500 ألف دولار تفصل مهاجم الأهلي عن الدوري السعودي

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:35 ص
خاص.. 500 ألف دولار تفصل مهاجم الأهلي عن الدوري السعودي
وليد أزارو
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أحمد الهواري
 

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التفريط في مهاجمه المغربي وليد أزارو، بأقل من 4 مليون دولار، في فترة الانتقالات الصيفية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للأهلي للظفر بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو بقيمة 3,5 مليون دولار، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا التخلي عنه بأقل من 4 مليون دولار.

 

وكان أزارو أنهى موسمه الأول مع الأهلي متصدرا لقائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز.

 

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