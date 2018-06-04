سادس الليالي الرمضانية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:32 ص
شيماء عطية
قدمت فرقة محبي السمسمية بقيادة الفنان سيد كابوريا مساء أمس الأحد النشاط الفني السادس للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وإشراف الأستاذ فارس عبد المنعم وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
وتضمن التشاط الفني أغنية "قالوا إيه" لحفيد الفنان سيد كابوريا الطفل عبد الرحمن بالزي العسكري أعقبها أغاني "غني يا سمسمية"، "فات الكتير يا بلدنا"، "صندوقي واقف على الميناء" للمجموعة وسط إقبال جماهيري من الأطفال وأسرهم بالمسرح الكبير داخل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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