نائب عن زيادة ميزانية مجلس النواب: "أنا والله معرفش"



وأشار "حنفي"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إلى أن هذه الأسئلة توجه إلى أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة في المجلس، موضحا أنه لا يعلم ما إذا كانت مرتبات النواب سوف تزيد أم لا.



ولفت إلى أن هناك تكاليف جديدة ربما يحتاجها المجلس مثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربما زيادة مرتبات الموظفين الذين لم تزيد مرتباتهم منذ سنوات.

رفض الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، الإجابة على سؤال يخص زيادة مجلس النواب ميزانيته بحوالي 300 مليون جنيها، قائلا: "أنا والله معرفش".