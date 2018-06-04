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القبض على رامز أمير بصفقة مخدرات في المسلسل الرمضاني "رسايل"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:20 ص
القبض على رامز أمير بصفقة مخدرات في المسلسل الرمضاني رسايل
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "رسايل" معرفة هالة "مي عز الدين" رسالة سامح "أحمد حاتم" حيث وجدت هاتفه الذي ضاع يوم الحادثة وعليه صورة داليا "راندا البحيري" وزوجها السابق، وتفهمت أن سامح قد دفع له الأموال لكي تقوم بإجهاض الطفل.


وتحاول هالة ويحيي "أحمد سعيد عبدالغني" اللحاق بهم في العيادة، ولكن فور وصولهم يجدوها في غرفة العمليات، وكل هذا بأمر من آمين سكرتير سامح وزوجة والده.


وعلى الجانب الآخر يتم القبض على هاني "رامز أمير" أثناء تسليمه المخدرات لكرم، رغم كل تحذيرات ريري له بألا يذهب إليهم.


المسلسل من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، مها أحمد، ومن إخراج إبراهيم فخر.



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