"أحلف بسماها وبترابها" في الليلة الثانية عشر لــ "هل هلالك" في رمضان (صور)

ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" بموسمه الثالث الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع.





شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية لفريق التخت الشرقى بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث قدم المطرب "ضياء عز الدين" أغنية اى والله وأحلف بسماها وبترابها، وقدم المطرب "فارس" أغنية الشوق وعلى جرى، وتغنى المطرب "محمد عبد الحميد" بأغنية طاير ياهوى، وشدت المطربة"أمثال" بأغنية أم النبي.



