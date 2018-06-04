"أحلف بسماها وبترابها" في الليلة الثانية عشر لــ "هل هلالك" في رمضان (صور)
ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" بموسمه الثالث الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع.
شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية لفريق التخت الشرقى بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث قدم المطرب "ضياء عز الدين" أغنية اى والله وأحلف بسماها وبترابها، وقدم المطرب "فارس" أغنية الشوق وعلى جرى، وتغنى المطرب "محمد عبد الحميد" بأغنية طاير ياهوى، وشدت المطربة"أمثال" بأغنية أم النبي.
كان ذلك بالتوازى مع فقرات مميزة من السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، والتى يحرص على مشاهدتها يوميا الأطفال والكبار حيث قدم ساحر مصر الاول الدكتور عادل السعيد فقراته الساحره التى أبهر بها الأطفال، بجانب التوازن، وجونجلير، والكورة، والبرانيت والمهرج والكرابيج.
تبدأ أولى فقرات برنامج هل هلالك يوميا بالعرض المسرحي أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.
وفى ركن الطفل تقدم ورش مجانية لتعليم فنون الرسم والقص واللصق التي تحتضن الأطفال وتضئ البهجة على وجوههم، تحت إشراف الفنانة سها كحيل وفريقها المتميز شريف صلاح وشرين صلاح ورحاب مصطفى ومنى فضل، ويبدأ البرنامح يوميا فى التاسعة مساء ويستمر حتى 22 رمضان.