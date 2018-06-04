نائب: السيسي يعمل ما في وسعه لإسعاد الشعب



وأضاف "العليمي"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن هناك 4800 قرية في مصر تصرف في النيل، وحتى لو جاءت محطة صرف صحي سوف تصب في النيل، والرئيس يلجأ لمحطات المعالجة الثلاثية.



وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ينفذ الدستور مادة مادة، سواء في الحفاظ على النيل أو غيرها، معقبا: "الراجل عامل ما في وسعه لإسعاد الشعب المصري"، مؤكدا أنه غير راض عن مجلس النواب لأن الدور الرقابي منعدم فيه.

قال عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب هذه المرة له طبيعة خاصة، بسبب وجود مشاكل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتا إلى أنه قدم استجواب عن التلوث ولكن لم يتم مناقشته.