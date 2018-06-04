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فرج عامر: سموحة في طريقه للتعاقد مع صفقة سوبر خلال ٤٨ ساعة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:08 ص
فرج عامر: سموحة في طريقه للتعاقد مع صفقة سوبر خلال ٤٨ ساعة
محمد فرج عامر
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الفجر الرياضي
 

فجر محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، عن مفاجأة مدوية، بشأن صفقات الفريق في الموسم الجديد.

 

وكان سموحة تعاقد رسميا، مع علي ماهر على رأس الإدارة الفنية للفريق السكندري، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الأسيوطي في الموسم الماضي.

 

وقال فرج عامر في تصريحات له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: " سموحة في طريقه للتعاقد مع صفقة سوبر خلال ٤٨ ساعة".

المزيد عن: محمد فرج عامر صفقة سوبر سموحة رياضة أخبار الرياضة
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