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"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:57 ص
الوحدة الوطنية تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
إفطار جماعي بشبرا
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مها الصباحي
 

 تحت شعار "الوحدة الوطنية" أقيم أمس الأحد، حفل الإفطار الجماعي السنوي بحي شبرا، وبحضور أكثر من ٢٠٠ شاب من عنصري الأمة سكان الحي العتيق.


وقال أحمد السوهاجي، أحد أبناء الحي، إن حفل الإفطار الجماعي، جاء احتفالا بشهر رمضان الكريم، وهو شهر العطاء والتآخي والألفة بين جميع أطياف المجتمع المصري.


وأضاف: "إننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويا بجميع المناسبات القومية والوطنية والدينية، وهو ما يعكس بشكل واضح التماسك والترابط بين أبناء الوطن الواحد داعيا الله أن يديم علينا نعمة المحبة والمودة والسلام".


كما أكد وجيه بولس، أن حفل الإفطار يثبت أن المصريين جميعا نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنهم يحرصون كل عام على توجيه الدعوة لشباب الحي والأهالي، للإفطار سويا، بهدف تجمعنا دائما بيد واحدة، ولنبذ كل المحاولات السيئة التي تريد زعزعة ترابط الدولة.

"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
"الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
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