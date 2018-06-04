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عبدو شاهين يحاول العودة لابنة عمه وتيم حسن يقف مع شقيقته في "الهيبة العودة"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:57 ص
عبدو شاهين يحاول العودة لابنة عمه وتيم حسن يقف مع شقيقته في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الهيبة العودة"، محاولة شاهين "عبدو شاهين" العودة لابنة عمه منى "روزينا لاذقاني"، حيث ذهب لجامعتها في بيروت ولكنها رفضته حفظًا لكرامتها التي جرحها عندما تركها منذ سنتين، وأخبرته بأنها ستتزوج من شخص آخر رغم حبها له.


فيما تخبر منى شقيقها جبل "تيم حسن" بما حدث، وأنها لابد وأن تتزوج مجدي، مما يجعله يتحدث مع والدته بأن حالة منى النفسية سيئة وعليهم أن يقفوا بجوارها.


وعلى الجانب الآخر، يزور ناظم العالي السيدة ناهد أم جبل "منى واصف" ويتحدث معها فيما فعله جبل وأنه بالنهاية صديق العائلة، فترد عليه بأن جبل هو كبير العائلة وحر فيما يفعل.


المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.


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