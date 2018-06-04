موعد مباراة إيطاليا وهولندا اليوم الإثنين 4-6-2018 والقنوات الناقلة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:28 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب إيطاليا، مع نظيره الهولندي، اليوم الاثنين 4-6-2018 في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.
وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، عن إذاعة هذه المواجهة عبر
قناة أبو ظبي الرياضية الأولى عبر القمر الصناعي النايل سات.
جدير بالذكر أن منتخبي إيطاليا وهولندا فشلا في التأهل
لمونديال روسيا 2018، ويستعدان للمنافسات الأوروبية المقبلة.
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