نجم ريال مدريد يصل مطار الغردقة اليوم لقضاء إجازته السنوية



وقال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن اللاعب الفرنسى نجم ريال مدريد كريم بنزيما سيقوم بزيارة تستغرق عدة أيام يقوم خلالها بجولة في عدد من المناطق السياحية والقيام برحلات وأنشطة بحرية بمياه البحر الأحمر، كما يشارك فى افتتاح أحد المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر.



وأضاف "أبوعلى" أن زيارة اللاعب إلى مدينة الغردقة سيجرى خلالها التقاط عدد من الصور فى المنتجعات والمعالم والسياحية بالغردقة ومرسى علم وكذلك الرحلات البحرية ورياضة الغطس والسنوركلينج، ونشرها عبر حسابه الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون دعاية أكثر من رائعة لدعم وتنشيط السياحة فى البحر الأحمر.

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.