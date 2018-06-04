اليوم .. حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية





‎يُحيى السوبر ستار مدحت صالح، اليوم حفلًا جماهيريًا بدار الأوبرا المصرية، ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها الأوبرا، بمصاحبة المايسترو عمرو سليم، وعاطف إمام جيتار، ومعتز متولى، أورج تامر بدران.





ويشارك "صالح" في الحفل عدد من الأغاني الشهيرة الخاصة به مثل: "زى ماهيا والبلياتشو وبحلم على قدى ومحبتك جنون وكوكب تانى وثلاث سلامات وولا تسوى دموع وماشى فى ضلها".





ويعتبر حفل السوبر ستار مدحت صالح من أقوى حفلات السهرات الرمضانية التى تطرحها دار الأوبرا تحت قياده الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.





الجدير بالذكر أن السوبر ستار مدحت صالح، طرح مؤخرًا أغنية "أنا أبن أبويا" بمسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال، ونالت استحسان الجمهور المصرى والعربي.











