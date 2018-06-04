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مدير الكرة بسموحة لـ"الفجر الرياضي": لم يتم الاستغناء عن أي لاعب حتى الآن

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:21 ص
مدير الكرة بسموحة لـالفجر الرياضي: لم يتم الاستغناء عن أي لاعب حتى الآن
علي ماهر
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محمد عبد الفتاح
 

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة، أنه لم يتم الاستغناء عن أي لاعب حتى الآن، والقائمة النهائية ستعلن الأربعاء بعد المقبل بناء على تقرير فني من علي ماهر المدير الفني وجميع اللاعبين منتظمون في التدريبات.

 

وأوضح مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللاعب الوحيد الذي لم يبدأ مع الفريق فترة الإعداد هو لاعب الوسط أحمد تمساح لوجود عدة أمور خاصة بين الطرفين، سيتم حلها خلال 48 ساعة ولا توجد أي مشاكل.

 

وأشار عاطف حنفي إلى أن تمساح موجود مع الفريق وعقده ممتد مع نادي سموحة لموسم آخر.

 

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