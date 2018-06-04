بالفيديو.. لطيفة التونسية تنهار في البكاء: "مصدومة لحرماني من أداء العمرة"
الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:59 ص
الفجر الفني
بكت المطربة التونسية لطيفة، بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ العام 2011
وأضافت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "mbc": "البداية كانت عندما تلقيت دعوة لإحياء حفل زفاف إحدى الفتيات بالمملكة وكنت وقتها في لبنان وحصلت على تأشيرة دخول من السفارة السعودية ببيروت".
وتابعت: "لكني فوجئت بمسئولي الجوازات يطلبون مني التوجه معه للمكتب وأخبروني هناك بأننى ممنوعة من دخول السعودية".
وأكدت لطيفة: "حتى هذا الوقت لا أعلم سبب هذات القرار الذي أصابني بالصدمة، وكل ما يجى رمضان ومعرفش أروح أعمل عمرة أبكي وما عرفش إيه السبب!".
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