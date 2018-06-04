بالفيديو.. لطيفة التونسية تنهار في البكاء: "مصدومة لحرماني من أداء العمرة"









وأضافت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "mbc": "البداية كانت عندما تلقيت دعوة لإحياء حفل زفاف إحدى الفتيات بالمملكة وكنت وقتها في لبنان وحصلت على تأشيرة دخول من السفارة السعودية ببيروت".









وتابعت: "لكني فوجئت بمسئولي الجوازات يطلبون مني التوجه معه للمكتب وأخبروني هناك بأننى ممنوعة من دخول السعودية".





وأكدت لطيفة: "حتى هذا الوقت لا أعلم سبب هذات القرار الذي أصابني بالصدمة، وكل ما يجى رمضان ومعرفش أروح أعمل عمرة أبكي وما عرفش إيه السبب!".