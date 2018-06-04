ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالفيديو.. لطيفة التونسية تنهار في البكاء: "مصدومة لحرماني من أداء العمرة"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:59 ص
بالفيديو.. لطيفة التونسية تنهار في البكاء: مصدومة لحرماني من أداء العمرة
طباعة
الفجر الفني
 

بكت المطربة التونسية لطيفة، بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ العام 2011


وأضافت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "mbc": "البداية كانت عندما تلقيت دعوة لإحياء حفل زفاف إحدى الفتيات بالمملكة وكنت وقتها في لبنان وحصلت على تأشيرة دخول من السفارة السعودية ببيروت".


وتابعت: "لكني فوجئت بمسئولي الجوازات يطلبون مني التوجه معه للمكتب وأخبروني هناك بأننى ممنوعة من دخول السعودية". 

وأكدت لطيفة: "حتى هذا الوقت لا أعلم سبب هذات القرار الذي أصابني بالصدمة، وكل ما يجى رمضان ومعرفش أروح أعمل عمرة أبكي وما عرفش إيه السبب!".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا لطيفة فن عمرة سينما دراما تونسية بث مباشر الفجر الفني السعودية البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 5:00:04 AM