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الإبراشي يفتح النار على محمد رمضان: "عدو نفسه"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:32 ص
الإبراشي يفتح النار على محمد رمضان: عدو نفسه
الإعلامي وائل الإبراشي
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نعيم يوسف
 
شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجوما كبيرا على الفنان محمد رمضان، بسبب إهانته للفنانين، ووصفه لنفسه بأنه رقم واحد، مؤكدا أن بعض النجوم تكون المشكلة "لديهم هم"، ورغم موهبتهم يطلقون بعض التعليقات التي تثير المشاكل.

وأضاف "الإبراشي"، في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الأحد، أن محمد رمضان لا يحتاج لعدو، فهو عدو لنفسه، والشهرة التي تتحقق بشكل كبير، تضيع ببعض الأمور مثل المعركة الأخيرة، و"مفيش داعي إنه فنان يشتم زملائه إنهم حمير وإنه هو أسد".

وتابع، أن هذه المعركة مهمة جدا، لأن الشهرة سلاح ذو حدين، إما أن ترفع صاحبها، أو تحطمه، مشددا على أن عملاقة الفن مثل عمر الشريف وأحمد زكي لم يصفوا أنفسهم بأنهم أحسن واحد، مضيفا: "اللي يقول على نفسه أنا رقم واحد في مصر يبقى هو أخر واحد".

جاء ذلك تعليقا على تدوينه كتبها محمد رمضان، وصف نفسه فيها بالأسد، وزملائه بـ"الحمير"، حيث عقب الإبراشي قائلا: "الحمار هو الذي لا يستفيد من تجارب الغير، على محمد رمضان أنه يشوف تجارب الغير، وكل من أخذتهم العنجهية، ولم يستفيدوا من تجارب الغير انتهوا بسرعة".
المزيد عن: وائل الإبراشي محمد رمضان الفنانين العاشرة مساء
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