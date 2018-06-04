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شركتا مسك وصلة تتقدمان بدعوى ضد مجلس إدارة الأهلي (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:03 ص
شركتا مسك وصلة تتقدمان بدعوى ضد مجلس إدارة الأهلي (فيديو)
محمد حمودة
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الفجر الرياضي
 


أعلنت شركتا مسك وصلة، عن تقديمها لدعوى قضائية، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للحصول على مستحقاتهما.

 

وقال محمد حمودة، محامي شركتي مسك وصلة، إن الغرض من رفع الدعوى القضائية، ليس تقليلا من الأهلي وجماهيره العريضة، ولكن الغرض الرئيس هو حصول تلك الشركات على حقوقها المهدرة.


وشدد على أنه يوصل رسالته لجماهير الأهلي بأنهم يجب أن يعلموا أن تلك الدعوة لن تكن ضد النادي، والنادي ليس الغرض من تلك الدعوة، ولكن الغرض هو محاسبة كل إنسان أخطئ.


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