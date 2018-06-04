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رد ناري من الجامعة العربية على مشاركة ميسي والأرجنتين في مباراة أمام إسرائيل

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:50 ص
رد ناري من الجامعة العربية على مشاركة ميسي والأرجنتين في مباراة أمام إسرائيل
ميسي
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وكالات
 

انتقدت جامعة الدول العربية الأحد، مشاركة المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام نظيره الإسرائيلي، والتي من المقرر إقامتها في 9 الشهر الجاري في القدس.

 

وأكد ممثلو فلسطين عبر بيان أن إسرائيل "تستغل" مثل هذه الأحداث "لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالرياضة، إضافة إلى إضرارها بحقوق الشعب الفلسطيني".

 

وأوضح البيان أن المباراة ستقام على ملعب "بُني فوق واحدة من 500 قرية فلسطينية تم تدميرها بواسطة الاحتلال الإسرائيلي" منذ 70 عاماً، وبالتحديد فوق قرية "المالحة" الواقعة جنوب غربي القدس.

 

في البداية، كان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب سامي عوفر في حيفا، ولكن بعد "ضغوط سياسية شديدة" وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تقرر إقامتها على ملعب تيدي كوليك في القدس.

 

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، أن تلك المدينة، التي تحتل إسرائيل جزءاً منها منذ عام 1967، هي المكان الأمثل لإقامة اللقاء.

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