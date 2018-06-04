زيارة اكاديمية "ليدرز" لمستشفي ٥٧٣٥٧ بحضور كبار الشخصيات

قامت شركة "ليدرز اكاديميز"، بقيادة السيد "هشام حسين" رئيس الشركة، وبالتنسيق مع الجمعية العربية العامة للعلاقات، بزيارة مستشفي ٥٧٣٥٧، وإمضاء تعاون وبروتوكول بين الشركة والمستشفي، بحضور معالي الوزير مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية "محمود خليفة"، والمستشار "سامح سلطان" مستشار مجلس الوزراء و المستشار "السعيد سالم" رئيس جمعية العلاقات العامة العربية، والاعلامية "سارة حورية" ملكة جمال مصر للمحجبات والاعلامية "امنية صلاح الدين" سيدة الاعمال، والاستاذة "شيماء علي ماهر" مؤسس حملة نبني بلدنا بتعليم ولادنا، والسيدة "هبة حسين" سيدة الاعمال وأحد القائمين علي منظومة التعليم والسفير الدكتور "شريف الجمل" مدير الاكاديمية الدولية للامم المتحدة، والسيد "أحمد عبد الستار" مدير النشاط الرياضي بمنتجع سكاي بنادي بتروسبورت، والاستاذة "حنان الليثي" مدير عام الاكاديمية، وبحضور عدد كبير من الصحفيين و الاعلاميين





وقد اهدي ابناء الاكاديمية من اللاعبيين الهدايا الي المرضي و الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

و قد اعلن السيد "هشام حسين" رئيس شركة ليدرز اكاديميز انه سيتم التعاون مع المستشفي و عمل معسكرات تدريبية لابناء المستشفي دون مقابل مادي.





وأعلن السفير الدكتور "شريف الجمل" انه جاري الان التنسيق لعمل بروتوكول تعاون بين شركة ليدرز و الجمعية العامة للعلاقات العربية و مستشفي ٥٧٣٥٧، وقد تم تكريم مسئولي المستشفي من قبل شركة ليدرز اكاديميز.