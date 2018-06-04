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بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:46 ص
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
دورة رمضانية
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مصطفى الجندي
 

أقيمت أربعة لقاءات في إطار اليوم الثاني، من فعاليات الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، والمقامة بنادي كهرباء الإسماعيلية.

 

وشهدت المجموعة الثالثة استطاع توزيع البحيرة الفوز على توزيع جنوب القاهرة بهدف نظيف، وفي اللقاء الثاني تغلب فريق إنتاج الوجه القبلي على المصرية للنقل بهدفين دون رد.

 

وفي المجموعة الرابعة، حقق فريق إنتاج القاهرة الفوز على إنتاج شرق الدلتا بهدفين لهدف، بينما في اللقاء الثاني فاز توزيع جنوب الدلتا على مستشفى الكهرباء بهدفين دون رد.

 

وأدار تحكيم لقاءات المجموعة الثالثة على الكيكي وسيد زهران بينما تولى إدارة تحكيم مواجهات المجموعة الرابعة أمير توفيق وعلاء زنجا من حكام منطقة الإسماعيلية.

 

بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
بالصور.. حصاد اليوم الثاني من الدورة الرمضانية بكهرباء الإسماعيلية
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