فنون شعبية وكورال وغناء شعبي بشارع المعز (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية على مسرح الشاعر في إطار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية تضمن عروض لفرق مطروح للفنون الشعبية، كورال أطفال شبرا الخيمة وشبرا الخيمة للموسيقى والغناء الشعبي.

افتتحت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد فرغلي عروض الليلة بعرض فني قدمت خلاله باقة من التابلوهات من البيئة في مطروح منها "الترحيب، الكشك، الجاية، الكف، الفرح السيوي".





أعقب ذلك عرض لفرقة كورال قصر العمال بشبرا الخيمة بقيادة المايسترو محمود الخطيب قدمت خلاله أغنيات "رمضان كريم، وحوي يا وحوي، رمضان جانا، رمضان جنة، حلوين من يومنا والله، سألوني الناس، احلف بسماها".



واختتمت فرقة الموسيقي والغناء الشعبي قصر العمال بشبرا الخيمة بقيادة الفنان محمد ماهر فعاليات الليلة بأغنيات "بسم الله، مدحين، مصر يا غالية، وفقرة التنورة".



