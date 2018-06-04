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مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:09 ص
مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي
عبد الله بكري
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محمد عبد الفتاح
 

حصل عبدالله بكري مدافع نادي سموحة على الاستغناء الخاص به، من أجل الانتقال لمدة موسم على سبيل الإعارة لنادي الباطن السعودي.

 

وحضر اللاعب مساء أمس لنادي سموحة بصحبة وكيله كريم أبو سليمان، واستلم الاستغناء من عاطف حنفي مدير الكرة.

 

وعقب رحيله عن سموحة نشر بكري على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله انتقالي لنادي الباطن السعودي لمده موسم علي سبيل الاعاره ... ان شاء الله تكون خطوة جديده بطموح وتحدي جديد".

 

مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي
مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي
مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي
مدافع سموحة يحصل على الاستغناء الخاص به بعد الانتقال للباطن السعودي
المزيد عن: مدافع سموحة عبد الله بكري سموحة رياضة الدوري السعودي الباطن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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