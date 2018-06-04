ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظات مصر.. "المنيا - أسيوط - البحيرة"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:31 ص
عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظات مصر.. المنيا - أسيوط - البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية
طباعة
 
تنشر "الفجر" نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018 بمحافظات مصر، بعد اعتمادها، ويتم تحديث النتائج  فور اعتمادها من قبل المحافظ وانتهاء المصححين من تصحيح أوراق الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القاهرة (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسكندرية  (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسماعيلية (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسوان (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسيوط (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الأقصر (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحر الأحمر (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحيرة (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بني سويف (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بورسعيد (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة جنوب سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الجيزة (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الدقهلية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة دمياط (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة سوهاج (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة السويس (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الشرقية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة شمال سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الغربية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الفيوم (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القليوبية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة قنا (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة كفر الشيخ (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة مطروح (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنوفية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنيا (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الوادي الجديد (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

ملحوظة هامة: يتم تحديث النتائج فور اعتمادها من المحافظين، وظهورها مباشرة على بوابة "الفجر" الإلكترونية.
المزيد عن: نتيجة اعدادية نتائج امتحانات نتائج امتحان محافظات مصر عاجل ظهرت الان رقم جلوس رقم الجلوس خبر عاجل المنيا البحيرة اسيوط اخبار مصر اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 3:00:03 AM