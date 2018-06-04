مواجهة بين اثنين من أساتذة جامعة المنوفية بشأن تسريب الامتحانات (فيديو)



وأشار "البدري"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن الدكتور رضا العبد، أستاذ القانون في كلية الحقوق بالجامعة، يقود حركة ضده لمحاولة إبعاده عن وضع الامتحانات، عقابا له على ذلك.



من جانبه، أكد "العبد"، أن هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن الدكتور هشام قام بتهديده في وقت سابق، بأن يفتح ملف تمييز ابنته.



وشدد "العبد"، على أنه لم يتحدث مع الدكتور هشام منذ 10 شهور، وبالتالي فكيف يطلب منه امتحان، والجميع يعرفون جيدا الخصومة الموجودة بينهم.







اتهم الدكتور هشام البدري، أستاذ بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، عميد الكلية وعدد من الأساتذة بمحاولة الضغط عليه لتسريب الامتحان لأبنائهم.