ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواجهة بين اثنين من أساتذة جامعة المنوفية بشأن تسريب الامتحانات (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:48 ص
مواجهة بين اثنين من أساتذة جامعة المنوفية بشأن تسريب الامتحانات (فيديو)
الدكتور هشام البدري
طباعة
نعيم يوسف
 
اتهم الدكتور هشام البدري، أستاذ بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، عميد الكلية وعدد من الأساتذة بمحاولة الضغط عليه لتسريب الامتحان لأبنائهم.

وأشار "البدري"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن الدكتور رضا العبد، أستاذ القانون في كلية الحقوق بالجامعة، يقود حركة ضده لمحاولة إبعاده عن وضع الامتحانات، عقابا له على ذلك.

من جانبه، أكد "العبد"، أن هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن الدكتور هشام قام بتهديده في وقت سابق، بأن يفتح ملف تمييز ابنته.

وشدد "العبد"، على أنه لم يتحدث مع الدكتور هشام منذ 10 شهور، وبالتالي فكيف يطلب منه امتحان، والجميع يعرفون جيدا الخصومة الموجودة بينهم.

المزيد عن: كلية الحقوق جامعة المنوفية تسريب الامتحانات العاشرة مساء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 8:00:02 AM