ما لا تعرفه عن الساحر محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الثانية والسبعين على ميلاد الفنان الراحل الساحر محمود عبد العزيز.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن الساحر:-

١- ولد محمود عبدالعزيز في الرابع من يونيو ١٩٤٦، في حي الورديان غرب الإسكندرية.





٢- بدأ ممارسة هواية التمثيل بعد التحاقه بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية من خلال فريق المسرح بالكلية.





٣- حصل محمود عبد العزيز على درجتي البكالوريوس والماجستير في تربية النحل.





٤- انطلقت مسيرته الفنية في السبعينات من خلال مشاركته في مسلسل "الدوامة" وفيلم "الحفيد".





٥- أسندت إليه دور البطولة في عام ١٩٧٥، من خلال فيلم "حتى آخر العمر"، ليقدم بعدها العديد من الافلام المهمة ومنها "البرئ، العار، إعدام ميت، تزوير في أوراق رسمية، العذراء والشعر الأبيض، الكيت كات، الساحر".





٦- إلى جانب نجاحه في السينما، قدم في التلفزيون العديد من المسلسلات الناجحة، منها "رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق".





٧- له تجربة إخراجية واحدة من خلال فيلم "البنت الحلوة الكدابة".





٨- تزوج مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجبت له "محمد" ويعمل منتج وممثل، و"كريم" وهو أحد نجوم جيل الفنانين الشباب، والثانية من الإعلامية بوسي شلبي.





٩- حصل عبدالعزيز على التعديد من الجوائز والتكريمات، كان أهمها: "جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".





١٠- توفي في يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عامًا.







