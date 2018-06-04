مدير أمن سوهاج لـ"الفجر": ضبطنا 20 قطعة سلاح نارية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة

قال اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إنه تم ضبط 20 قطعة سلاح نارية متنوعة غير مرخصة خلال حملة أمنية مكبرة على مستوي المراكز والأقسام الشرطية بالمحافظة.



وأضاف مدير أمن سوهاج لـ"الفجر"، أنه تم ضبط بندقيتين آليتين وأخرى ألماني و7 بندقية خرطوش وطبنجة و6 فرد رصاص و3 فرد خرطوش بحوزة 20 متهما، وحررت حيالهم المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.