عاجل.. "بيتزي" يعلن قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس العالم روسيا 2018

أعلن خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر النهائية، والتي تستعد لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويستهل الأخضر السعودي مشواره في العرس العالمي، بخوض لقاء الافتتاح أمام روسيا المستضيفة للبطولة، يوم 14 يونيو الجاري.

وتلعب السعودية في المجموعة الأولى برفقة الدب الروسي، ومصر وأوروجواي.





وشهدت القائمة استبعاد كل من سعيد المولد - نواف العابد - محمد جحفلي - عساف القرني - محمد الكوكبي.

وجاءت القائمة النهائية للسعودية على النحو التالي: