عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة أسيوط





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة أسيوط، من الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب اعتمادها من محافظ أسيوط بنسبة بلغت 74.4%.





لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس في محافظة أسيوط اضغط هنا



