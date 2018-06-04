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عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة أسيوط

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:03 ص
عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـرقم الجلوس بمحافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة أسيوط، من الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب اعتمادها من محافظ أسيوط بنسبة بلغت 74.4%.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس في محافظة أسيوط اضغط هنا

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