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عضو مجلس نواب: "الشعب معاه فلوس والحكومة لأ"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 04:31 ص
عضو مجلس نواب: الشعب معاه فلوس والحكومة لأ
النائب عاطف عبدالجواد
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نعيم يوسف
 
قال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، إنه عندما كانت الحكومة تبيع الأراضي المتر بـ200 جنيه، كان أباطرة الأراضي يشترون الأراضي بأسعار رخيصة، ويبيعونها المتر الواحد بأربعة آلاف جنيه.

وأضاف "عبدالجواد"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الحكومة تحكم شعب "معاه فلوس"، وهي ليس لديها، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث منذ ثلاث سنوات.
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