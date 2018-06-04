خاص.. الزمالك يوافق على انتقال "قمر" للاتحاد على سبيل الإعارة

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق نهائي مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحصول على خدمات اللاعب خالد قمر لمدة موسمين.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ"ا لفجر الرياضي" ، أن محمد مصليحي توصل لاتفاق نهائي مع منصور بالحصول على خدمات قمر لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وطلب مصيلحي الحصول على خدمات اللاعب أحمد كابوريا على سبيل الإعارة ولكن موقف اللاعب سيكون الفاصل في حسم انتقاله لزعيم الثغر، حيث أبدى تحفظه على الاستمرار مع فريق الاتحاد السكندري.