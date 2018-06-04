ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. الزمالك يوافق على انتقال "قمر" للاتحاد على سبيل الإعارة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:57 ص
خاص.. الزمالك يوافق على انتقال قمر للاتحاد على سبيل الإعارة
خالد قمر
طباعة
أحمد الهواري ورامي بشاي
 

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق نهائي مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحصول على خدمات اللاعب خالد قمر لمدة موسمين.

 

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ"الفجر الرياضي"، أن محمد مصليحي توصل لاتفاق نهائي مع منصور بالحصول على خدمات قمر لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

 

وطلب مصيلحي الحصول على خدمات اللاعب أحمد كابوريا على سبيل الإعارة ولكن موقف اللاعب سيكون الفاصل في حسم انتقاله لزعيم الثغر، حيث أبدى تحفظه على الاستمرار مع فريق الاتحاد السكندري.

 

خاص.. الزمالك يوافق على انتقال "قمر" للاتحاد على سبيل الإعارة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 1:20:02 AM