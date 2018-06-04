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"سولو: ستار وورز ستوري" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:59 ص
سولو: ستار وورز ستوري يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة
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رويترز
 

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات (سولو: ستار وورز ستوري) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 29.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.



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