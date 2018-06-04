"سولو: ستار وورز ستوري" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:59 ص
رويترز
احتفظ فيلم الحركة والمغامرات (سولو: ستار وورز ستوري) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 29.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما سولو ستار وورز ستوري دراما بث مباشر ايرادات الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD