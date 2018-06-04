الحلقة 19 من "كلبش 2" تقترب من 100 ألف مشاهدة خلال ساعة من عرضها (فيديو)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:42 ص
الفجر الفني
استطاعت الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "كلبش 2" لأمير كرارة من تحقيق أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
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