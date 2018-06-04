أبرز أخبار التوك شو الأحد 3/6/2018: تكلفة زيادة العلاوات والمعاشات وحقيقة معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين - ندى محمد - جهاد جمال - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.







جبالي المراغي يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على زيادة المعاشات بحضور وزير المالية ووزيرة التضامن الإجتماعي، لافتًا إلى أن مشروع قانون زيادة العلاوة والمعاشات كان يخلو من العاملين في شركات قطاع الأعمال وهو ما رفضته اللجنة.





وزيرة التضامن تكشف حقيقة معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

نفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مؤكدة أنها شائعات لا صحة لها.

نفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مؤكدة أنها شائعات لا صحة لها.







"المالية": تكلفة زيادة العلاوات نحو 52 مليار جنيه

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية أن الحكومة ستعرض على البرلمان زيادة في الأجور بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن تكلفة زيادة العلاوات نحو 52 مليار جنيه.







وزير المالية: زيادة المعاشات 15% من أول يوليو

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية أن المعاشات ستزيد بنسبة 15% من أول يوم يوليو، لافتا إلى أن تكلفة الزيادة للمعاشات 24 مليار جنيه هذا العام.











برلماني: مارسنا ضغوطًا على الحكومة لرفع المعاشات 15%

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن البرلمان مارس الكثير من الضغوط على الحكومة لرفع العلاوة على المعاشات بنسبة 15%.







رئيس لجنة الفتوى: الغدر والخيانة من الكبائر

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن أسوأ الخُلق هو "الغدر والخيانة"، متابعًا هما خلق ذميم وسرطان مدمر للكون بأكمله.







مستشار وزير النقل: ندرس موقف الموانئ المصرية لتطويرها وفق خطة 2030 (فيديو)

قال اللواء مصطفى الديب، مستشار وزير النقل، إنه يمكن سد العجز في الموانئ من خلال السيطرة على التجارة الإقليمية وإيفاء مطالب التجارة المصرية، إضافة إلى القيام بدور هام فى التجارة العالمية، وهو ما يجري العمل على إنجازه وفق خطة 2030.







رشاد عبده يكشف عن مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري (فيديو)

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه بعد ثورة 25 يناير تدهورت الأوضاع بشكل كبير نظرًا لاهمال الاقتصاد على حساب الاهتمام الكبير بالسياسة، موضحًا أن الاقتصاد خبرات تراكمية لا يجوز الحديث فيه سوى عن علم على عكس السياسة التي تعد سهلة.







علي جمعة: الرشوة بلاء العصر وينبغي أن نتكاتف جميعًا للقضاء عليها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الرشوة هى بلاء العصر وينبغي أن نتكاتف جميعًا دولة وشعبًا والإعلام والعلماء ورجال الدين للقضاء على هذا الوباء، مؤكدًا أن الرشوة سُحت، وأكل السحت يُأذن بعدم استجابة الدعاء.



