نيمار يصدم الجمهور البرازيلي قبل انطلاق مونديال روسيا

أكد نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، أنه غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع السيلسياو، كما أنه لا يزال يشعر بعدم الارتياح، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه من ثلاثة أشهر.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكرواتي بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "الأنفيلد"، استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا.

افتتح نيمار التسجيل لمنتخب البرازيل بهدف في الدقيقة (69) دقيقة، مسجلًا هدفه الـ 54 خلال 85 مباراة دولية مع السامبا.

وقال نيمار، للصحفيين بعد انتهاء المباراة: "مرت ثلاثة أشهر على الإصابة، لقد عدت لأفعل ما أحب وهو لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف، أنا سعيد للغاية".

تابع: "لكني أشعر بالخوف أحيانًا ولكن شيئًا فشيئًا ومع التدريب سأكون أفضل، أنا سعيد اليوم".

وأضاف: "ما زلت أشعر بعدم ارتياح بعض الشيء، لكنه أمر طبيعي لأنني بقيتُ لفترة طويلة بعيد عن الملاعب، لكنني جاهز بنسبة 80%".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم والتي تضم منتخبات؛ كوستاريكا وصربيا، أيسلندا.