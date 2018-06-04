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مهاب مميش: جهودنا متواصلة لتأمين حركة الملاحة.. وأصبحنا جاذبين للاستثمار

الإثنين 04/يونيو/2018 - 03:15 ص
مهاب مميش: جهودنا متواصلة لتأمين حركة الملاحة.. وأصبحنا جاذبين للاستثمار
الفريق مهاب مميش
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أمنية فوزي
 
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لم تتوقف للحظة واحدة منذ أحداث ثورة يناير وحتى الآن.

وأكد "مميش"، خلال حوار ببرنامج "القاهرة"، المذاع عبر قناة "RT" مساء الأحد: "جهودنا متواصلة لتأمين حركة الملاحة، والسفن اللي بتعدي منها بنعتبرها أمانة في رقبتنا".

وأضاف: "نقدم حوافز عدة لتشجيع المستثمرين، وبالتالي أصبحنا جاذبين للاستثمار"، متابعًا: "نعمل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
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