ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كوبر عن أزمة بديل محمد صلاح: "عايزين ايه يا مصريين؟"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:36 ص
كوبر عن أزمة بديل محمد صلاح: عايزين ايه يا مصريين؟
هيكتور كوبر
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، أنه من الصعب تغيير خطة الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

 

وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "من الصعب أن نغير خطة لعب المنتخب قبل كأس العالم لأن هذا يحتاج لوقت كبير حتى يستوعب اللاعبون ولن نستطيع إرضاء الجمهور".

 

وأضاف: "أعرف أن هناك بعض الجماهير واللاعبين لا تكون متفقة معنا في اختيارتنا وهذا طبيعي".

 

وتابع: "من الأفضل أن ننتظر حتى آخر لحظة لأنه من الممكن أن يصاب أحد اللاعبين وهناك بعض الشكوك".

 

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "نتمنى تقديم كأس عالم جيد وسأبحث مع اتحاد الكرة بعد البطولة عن مشواري مع المنتخب، من الممكن أن تكون هناك أهداف جديدة، ومن الممكن أن يكون الجمهور لا يرغب في أن أكمل مشواري مع المنتخب ومن الممكن أن أجري استفتاء (عايزين ايه يا مصريين ؟)".

 

ويعاني منتخب مصر أزمة غياب النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

 

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر محمد صلاح رياضة بديل صلاح المونديال روسيا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 1:10:02 AM