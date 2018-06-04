كوبر عن أزمة بديل محمد صلاح: "عايزين ايه يا مصريين؟"

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، أنه من الصعب تغيير خطة الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "من الصعب أن نغير خطة لعب المنتخب قبل كأس العالم لأن هذا يحتاج لوقت كبير حتى يستوعب اللاعبون ولن نستطيع إرضاء الجمهور".

وأضاف: "أعرف أن هناك بعض الجماهير واللاعبين لا تكون متفقة معنا في اختيارتنا وهذا طبيعي".

وتابع: "من الأفضل أن ننتظر حتى آخر لحظة لأنه من الممكن أن يصاب أحد اللاعبين وهناك بعض الشكوك".

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "نتمنى تقديم كأس عالم جيد وسأبحث مع اتحاد الكرة بعد البطولة عن مشواري مع المنتخب، من الممكن أن تكون هناك أهداف جديدة، ومن الممكن أن يكون الجمهور لا يرغب في أن أكمل مشواري مع المنتخب ومن الممكن أن أجري استفتاء (عايزين ايه يا مصريين ؟)".

ويعاني منتخب مصر أزمة غياب النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.