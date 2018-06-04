تعرف على برنامج إعداد طنطا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فترة الإعداد للموسم الجديد، من القسم الثاني 2018-2019 يوم الأربعاء المقبل 6 يونيو، على ملعب استاد الجامعة في الرابعة عصرا.

وينطلق التمرين يومي الثلاثاء والجمعة في الواحدة والنصف ظهراً، ويستمر التدريب يوميا حتى الخميس 21 يونيو، على أن يحصل الفريق على راحة يوم الجمعة 22 يونيو.

ويدخل لاعبو طنطا المعسكر الأول للفريق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ولمدة أسبوعين اعتبارا من السبت 23 يونيو إلى الجمعة 7 يوليو لزيادة الأحمال والقوة البدنية، وأداء بعض المباريات المتدرجة المستوى لتجهيز اللاعبين القدامى والجدد.