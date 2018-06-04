ائتلاف "دعم مصر" يشارك في إطلاق "المجلس الثقافي البريطاني" لبرنامج "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية"

شارك ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق المجلس الثقافي البريطانى لبرنامج دعم الاقتصاد الإبداعي وقطاع المشاريع الاجتماعية في مصر بقيمة تقدر بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص ائتلاف دعم مصر - الأغلبية بالبرلمان، على تحقيق الشراكات المثمرة في مجال ريادة الأعمال.





حضر الفعاليات، النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والنائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة هالة أبو علي، وأليكس لامبرت القائم بأعمال مدير المجلس الثقافي البريطانى بمصر، والمهندس أحمد فؤاد مدير برنامج تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية، وعدد من مسؤولي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.





ويأتي البرنامج الذي يطلقه المجلس الثقافى البريطاني تحت مسمي "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية"، ويتم تنفيذه على مدار عامين بهدف تشجيع الاقتصاد الإبداعي والاجتماعي، باعتباره أحد مجالات التنمية الاقتصادية الذى يجمع بين الثقافة والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك عن طريق إقامة مشاريع تستهدف تحسين المستوى المعيشي للأفراد المهمشين بالمجتمع.





وقال القائم بأعمال مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، إنه من خلال إطلاق هذا البرنامج الجديد في عامنا الثمانين بمصر، يبرهن المجلس بذلك على أن أعمالنا لا تزال وثيقة الصلة بالمصريين في القرن الواحد والعشرين، ويعمل البرنامج على تمويل المشروعات الهادفة إلى تمكين النساء والفتيات، وتعزيز فرص توظيف الشباب ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعمل بالتعاون مع الحكومة وقطاع الأعمال المصري.





كما أشادت الدكتورة جهاد عامر، ببرنامج "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية" الذي يتبناه المجلس الثقافي البريطاني في مصر، تأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الدولة المصرية والمؤسسات الثقافية الأجنبية التى تعمل بها ودورها التنموي داخل المجتمع، مؤكدة على التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار فهم أفضل لحالة الاقتصاد الاجتماعي والإبداعي والتعرف على الحواجز التى تعيق تنميته تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج على أرض الواقع وبالشكل الذى يلمسه الشباب المصري بمختلف المحافظات.



