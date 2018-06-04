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جوانجزو الصيني يرصد 12 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ناينجولان

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:25 ص
جوانجزو الصيني يرصد 12 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ناينجولان
ناينجولان
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ريهام عبد المحسن
 

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن إنتر ميلان الإيطالي دخل في سباق الصراع على البلجيكي رادجا نينجولان نجم روما، للظفر بخدماته في الفترة المقبلة.

 

كما ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن جوانجزو الصيني الذي يدربه كانافارو أسطورة إيطاليا السابق مهتم بالتعاقد مع النجم البلجيكي، وأنهم على استعداد لتقديم عقد بقيمة 12 مليون يورو سنوياً.

 

المزيد عن: ناينجولان رياضة روما جوانجزو الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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