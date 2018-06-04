ماذا سيفعل كوبر في حالة عدم لحاق صلاح بمباراة أوروجواي؟ المدرب يجيب

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بأنه سيطبق الخطة البديلة في حالة عدم لحاق محمد صلاح نجم المنتخب بمباراة أوروجواي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.

وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "المعسكر رائع للغاية ونتمنى أن ينتهي كل شيء بشكل جيد من حيث إصابات اللاعبين".

وأضاف: "اخترنا مباريات صعبة وقوية لتكون أفضل استعداد لنا والشوط الأول أمام كولومبيا كان جيداً ونعمل على المكسب في أي مباراة مهما كان المنافس".

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "هناك أكثر من بدائل لصلاح مثل تريزيجيه ووردة ولكن من الصعب أن يشغل أحد مكان صلاح وتوجد دائما لدينا خطة بديلة في حالة عدم لحاقه بمباراة أوروجواي ولا يجب الاعتماد على لاعب واحد والأرجنتين عندما لا تعتمد على ميسي تغير الخطة".