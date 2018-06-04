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أيمن حافظ: شكرا لمرتضى منصور لأنه من أدخلني الزمالك في ظروف صعبة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:07 ص
أيمن حافظ: شكرا لمرتضى منصور لأنه من أدخلني الزمالك في ظروف صعبة
مرتضى منصور
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أحمد عبد الحفيظ
 

وجه أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب المجهود الكبير الذي يقدمه لمصلحة النادي وحرصه على مصلحة الفريق.

 

وقال حافظ في تصريحات عبر فضائية dmc مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ببرنامج المدرج: "شكرًا لمرتضى منصور على كل ماتبذله وشكرًا لمساندتك لي باستمرار ".

 

وأضاف: " مرتضى منصور هو من أدخلني الزمالك ودعمني في ظل ظروف صعبة عملت بها لذلك أودّ أن أوجه لك الشكر على مايفعله".

المزيد عن: مرتضى منصور رياضة الزمالك الأخبار الرياضية أيمن حافظ أخبار الرياضة
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