ائتلاف "دعم مصر" بالجيزة ينظم دورة للمحليات (صور)

نظم ائتلاف دعم مصر بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، دورة المحليات لتدريب الشباب على كيفية المشاركة والعمل في المحليات، بحضور عدد كبير من المتدربين الشباب.

وانطلقت الدورة تحت رعاية الدكتور محمد علي عبد المحميد عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، والمستشار عبد الراضي ابو عبيد المدير التنفيذي للائتلاف بالجيزة.