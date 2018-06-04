عضو بحزب المصريين الأحرار: البرلمان لا يلبي طموحات المواطنين



وتابع خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، نحن نشفق على أعضاء مجلس النواب في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن أداءهم ضعيف.



وأشار البطران إلى أن زيادة الميزانية لأعضاء مجلس النواب تسبب في احتقان الشعب، مطالبًا مجلس النواب بإنكار ذاته، مستكملًا: "لا يصح زيادتهم في حين أن المواطن البيسيط يتحصل على 3 جنيهات فقط على السلع التموينية"، مضيفًا مر ثلاث سنوات ولم نر استجواب لأي وزير.



قال الدكتور مجدي محمد البطران عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إنه كان يأمل عقب ثورتين أن يلبي مجلس النواب أمال وطموحات المواطنين.