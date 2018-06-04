محاولة قتل محمد رمضان بحفل زفاف شقيقته فى"نسر الصعيد"













فوجئ الضابط "زين القناوي" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، أثناء الاحتفال بزفاف شقيقته "نادية" بملثم يطلق النار على العريس مما أدى إلى إصابة الأخير بطلق ناري في ذراعه جعله يسقط على الأرض، على إثرها وتم نقله إلى المستشفى.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل نسر الصعيد، بإصابة زوج شقيقة "زين"، ومحاولة المجرم الفرار إلا أنه لم يستطيع بعدما لحق به "زين"، وألقى القبض عليه، واعترف المتهم بأن "هتلر" سيد رجب، حرضه على هذا الامر ولكن "زين" هو الذى كان مستهدفًا إلا انه اخطأ الهدف وجاءت الرصاصة فى العريس، كما اعترف المتهم بان "هتلر" من حرض أيضا السجناء بالادعاء كذبا أن "زين" قتل سجين بينهم لتوريطه فى جريمه قتل.وفى ذات السياق أرسل "هتلر" شخصًا لكي يقتل المتهم أثناء نزوله من سيارة الترحيلات، بعدما علم باعترافه عليه أمام النيابة بكل شىء."نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.